دولي

العاصفة "ميجي" تودي بحياة العشرات في الفلبين

العاصفة "ميجي" تودي بحياة العشرات في الفلبين
العاصفة ميجي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر والقضاء على الكوارث الطبيعية ارتفاع ضحايا العاصفة "ميجي" إلى 167 قتيلاً.

وفي تقرير صادر عن المجلس، قال إن العاصفة اجتاحت 9 مناطق فلبينية، يقطنها حوالي 1.93 مليون شخص، وقد تم إجلاء 348 ألف شخص إلى مناطق آمنة. وقد تسببت العاصفة بإصابة ثمانية أشخاص، فيما لا يزال 110 أشخاص في عداد المفقودين حتى اللحظة، وذلك وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكر التقرير أن العاصفة تسببت بأضرار مادية في حوالي 10 آلاف منزل، قيمتها 13.5 ألف دولار. وسجلت الأرصاد الجوية 560 فيضانا و89 انهيارا أرضيا. وتقدر الخسائر التي تكبدتها الزراعة في 5 مناطق بـ 4.64 مليون دولار، والبنية التحتية  133.2 ألف دولار. كما دمرت العاصفة 240 طريقا و9 جسور. وقد انقطع التيار الكهربائي عن 76 مدينة، فيما قُطعت إمدادات المياه عن ثلاث مدن.

وأعلنت السلطات المحلية تعليق الدراسة في 192مؤسسة تعليمية في ثماني مناطق، ووقف العمل في 139 منشأة، وتعطيل العمل في 41 ميناء. وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ في 16 مدينة وبلدية، والتي خصصت مبلغ 930 ألف دولار لمساعدة المناطق المنكوبة.

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