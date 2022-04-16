"من الصعب التوصل إلى سلام".. غانتس يطرح رؤيته السياسية بشأن القضية الفلسطينية

استعرض وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، رؤيته بالنسبة للحل السياسي مع الفلسطينيين.



ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن غانتس قوله: إن "هذا الحل ينطوي على واقع يعيش فيه كيانان منفصلان إسرائيلي وفلسطيني مع الحفاظ على الهيمنة الأمنية الإسرائيلية في المنطقة برمتها".



وأضاف غانتس: مع أن هذين الكيانين سيكونان منفصلين سياسياً لا بد من التعاون الاقتصادي بينهما، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتابع: يضمن هذا الحل التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية من خلال إنشاء بنى تحتية للمواصلات، موضحا أنه "من الصعب التوصل الى سلام بالمعنى الواسع ولكنه يحاول إيجاد واقع افضل يمكننا من العيش بسلام وبهدوء".



كما أكد وزير جيش الاحتلال، أنه يولي أهمية كبيرة للمحادثات التي يجريها مع الرئيس محمود عباس، "إذ أن عباس يعارض العنف ويوجه المساعي الفلسطينية الى الساحة السياسية"، وفق تعبيره.



وأضاف: أن هناك جدالاً مع الرئيس عباس حول بعض الأمور وهناك مطالب إسرائيلية وخطوات فلسطينية غير مريحة بالنسبة لإسرائيل مثل التوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي ونعت إسرائيل بدولة "الابارتهايد" نعتبر هذه الخطوات غير صحيحة وخاطئة، وفق تعبيره.





كما أبدى غانتس معارضته بشدة صرف رواتب لأهالي الأسرى والشهداء و"لكن نواصل الحوار والجدال معه بشكل مهذب وباحترام".



رام الله - دنيا الوطن