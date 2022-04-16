بعد قضاء 183 يومًا..روّاد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض

رام الله - دنيا الوطنأعلن التلفزيون الحكومي الصيني، عودة ثلاثة روّاد فضاء صينين إلى الأرض بعد استكمالهم لأطول مهمة فضائية صينية لمدة 183 يومًا.وذكرت وكالة (رويترز) للأنباء، أن روّاد الفضاء قد هبطوا إلى الأرض بعد تسع ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسية لأول محطة فضاء صينية.وبعد إنطلاقهم في شهر تشرين أول/أكتوبر على متن المركبة (شنتشو-13) قضى رائدا الفضاء (تشاي تشي قانغ) و(ويي جوانغفو) ورائدة الفضاء (وانغ يابينغ) 183 يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس مهمة من بين 11 مهمة لازمة لإنهاء بناء محطة الفضاء الصينية "تيانخه" بحلول نهاية العام.في حين تعتبر(شنتشو -13) ثاني بعثة من أربع بعثات مأهولة مزمعة لاستكمال بناء محطة الفضاء والتي بدأت في أبريل الماضي.وعادت (شنتشو 12) إلى الأرض في أيلول/سبتمبر الماضي.ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن نائب مدير التكنولوجيا في شبكة سفن الفضاء المأهولة، شاو ليمين، قوله إن بعثتي الصين المقبلتين ستكونان مركبة الفضاء (تيانتشو-4) والمركبة (شنتشو-14).ويُشار إلى أن الولايات المتحدة منعت الصين من المشاركة في محطة الفضاء الدولية.وقضت الصين العقد الماضي في تطوير تقنيات لبناء محطتها الفضائية الخاصة وهي المحطة الوحيدة في العالم بخلاف محطة الفضاء الدولية.وتسعى الصين لأن تصبح قوة فضائية بحلول عام 2030، ونجحت في إطلاق مجسات لاستكشاف المريخ وأصبحت أول دولة تهبط بمركبة فضائية على الجانب البعيد من القمر.