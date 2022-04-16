بقيمة مليار يورو.. ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا





وجاءت هذه الخطوة بعد انتقادات واسعة لدول أوروبية بتخلفها عن تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.





وقد توترت العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وأوكرانيا، بعد رفض الأخيرة لزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بعد تصريحه بارتكاب "أخطاء" في اتخاذ موقف تصالحي مع روسيا في الماضي.





وقي المقابل، أعلنت كييف ترحيبها بزيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، لكن الأخير قال بأنه لا توجد لديه خطط حالية لزيارة كييف.





وقد تعرض شولتز لانتقادات لاذعة لتردده بتقديم مساعدات عسكرية ثقيلة لأوكرانيا، وتساءل مراقبون عن عدم زيارة شولتز لكييف حتى الآن، على الرغم من زيارات لمسئولين أوروبيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.





وقال سفير أوكرانيا في ألمانيا أندريه ميلينك إن زيارة شولتز لكييف ستكون بمثابة "إشارة قوية".

رام الله - دنيا الوطنقالت ألمانيا إنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في تصريح لوكالة فرانس برس إن ألمانيا تنوي زيادة حجم المساعدات الدولية في قطاع الدفاع إلى ملياري يورو، على أن يذهب الجزء الأكبر منها كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.