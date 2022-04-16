مساء اليوم.. سلطات الاحتلال تبحث مصير الإغلاق الشامل على الضفة والقطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أن المؤسسة الأمنية ستدرس مساء اليوم، مسألة تمديد الإغلاق الأمني الشامل الذي فرضته على الضفة الغربية وقطاع غزة أو إنهائه.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ستتخذ مساء اليوم قرارًا في مسألة تمديد الإغلاق الشامل على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، من عدمه.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارًا من عصر أمس الجمعة حتى منتصف ليل السبت وذلك ، تحسبًا لاندلاع المواجهات عشية الاحتفال بعيد (الفصح اليهودي).