تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً حارا نسبيا الى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في مختلف المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2022/04/17 منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا احيانا حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2022/04/18 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2022/04/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.