البحرين: اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين في مجلس النواب البحريني، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فجر امس الجمعة.وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد العامر في بيان صدر عنه، ان ذلك يعتبر انتهاكاً صارخاً وتصرفاً مداناً ومرفوضاً وتصعيداً خطيراً يستوجب فيه وقف جميع هذه الاعتداءات واحترام حق المسلمين ومقدساتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد على ضرورة وقف كل الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى، واحترام خصوصية الشهر المبارك لدى المسلمين.