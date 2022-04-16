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شؤون فلسطينية

غوتيريش: ندعو لوقف الاستفزازات في القدس لمنع المزيد من التصعيد

غوتيريش: ندعو لوقف الاستفزازات في القدس لمنع المزيد من التصعيد
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في مدينة القدس، داعيا جميع الزعماء لمنع التصعيد.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الأمين العام يعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في القدس"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أن الأمين العام "يدعو زعماء جميع الأطراف للمساهمة في التسوية"، مؤكدا على ضرورة "وقف الاستفزازات الآن من أجل منع المزيد من التصعيد".

وأكد البيان أن الأمين العام يدعو للحفاظ على الوضع القانوني الراهن للأماكن المقدسة بالقدس والالتزام به.

ويأتي ذلك على خلفية اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين اليهود، واشتباكات الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية.

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