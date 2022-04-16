العربية الفلسطينية: شعبنا سيذود عن القدس والأقصى مهما كلف من ثمن

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الاقصى صباح أمس الجمعة والاعتداء على المصلين و إصابة أكثر من 150 في صفوفهم واعتقال المئات لإخلاء المسجد الأقـصى في الجمعة الثانية من رمضان، معتبرة أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بالحرب الأوكرانية لصرف الأنظار عن القضية المركزية، لافتة إلى أن شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس و الأقصى و سيواصل دفاعا مهما كلف الأمر.وقالت الجبـهـة في تصريح صحفي لها: " الاحتلال يشعل النار في القدس ضمن مخطط واضح للتصعيد في القدس والضفة يهدف إلى إحكام سيطرته على المسجد الأقـصى والتحكم في أداء العبادات فيه "، مضيفة :" وتمكين قطعان مستوطنيه ومتطرفيه من استباحته وتهويده" ، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيقف بالمرصاد لمخططات الاحتلال وسيواصل صموده ودفاعه عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.وتابعت الجبـهـة :" ما أقدم عليه الاحتلال أمس الجمعة هو جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى تستوجب من العالم أجمع التحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال ومنعه من مواصلة انتهاكاته" ، موضحة أن ذلك سيقود بالتأكيد إلى تصعيد المواجهة وستجر المنطقة بأكملها إلى دوامة العنف، داعية الاحتلال والمجتمع الدولي إلى استلهام الدروس والعبر من مسيرة نضال شعبنا الذي سجل أكثر من ثـورة دفاعا عن القدس وعن المقدسات، مشددة أن شعبنا لن يفرط بذرة تراب من القدس ، و يتخاذل عن نصرة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.واستنكرت الجبـهـة حالة الصمت والخذلان العربي تجاه ما يحدث في الأقـصى، مؤكدة " الصمت العربي يشكل دعما للاحتلال في تنفيذ مخططاته ومؤامراته في القدس" ، داعية الشعوب العربية والإسـلامية إلى التحرك العاجل والخروج بالمظاهرات العارمة ضغطا على حكوماتها لاتخاذ مواقف جدية تجاه مقدساتنا، والتأكيد للاحتلال ان القدس خط احمر ومن شأنها ان تشعل المنطقة بأكملها.و حيت الجبهة جماهير شعبنا في القدس الذي يتصدى منذ الصباح لقوات الاحتلال ولقطعان المتطرفين ، مبينة أن الفلسطينيين أوصلوا للعالم رسالتهم " سيبقى صامدا ثابتا في خندق الدفاع الأول من معركة الامة جمعاء "، داعية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى التواجد والتوحد والتكاتف وشد الهمة لنصرة المقدسات ومدينة القدس والخروج بالمسيرات الجماهيرية وتنظيم الفعاليات الوطنية للتأكيد على تمسك شعبنا بمدينة القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعاً عن هويتها العربية والإسلامية.