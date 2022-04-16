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شؤون فلسطينية

الأكاديمية الدولية تدين إقتحام الاقصى وتعتبره تصعيداً لهروب الاحتلال من استحقاقات السلام

الأكاديمية الدولية تدين إقتحام الاقصى وتعتبره تصعيداً لهروب الاحتلال من استحقاقات السلام
رام الله - دنيا الوطن
دانت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي ليلة الجمعة باقتحام المسجد الأقصى والإعتداء على المصلين والمعتكفين في شهر رمضان المبارك، وإعتقال 300 مصلي وجرح أكثر من 152 آخر. 

واعتبرت الحملة الدولية بأن هذا الاقتحام يعتبر تصعيداً خطيراً من قبل قوات الاحتلال سيؤدي الى مزيد من التوتر في المنطقة، لاسيما أنه يتزامن مع تهديدات قطعان المستوطنين بإقتحام المسجد الاقصى وتقديم القرابين في باحاته. 

وأكدت الحملة الأكاديمية الدولية بأن دولة الاحتلال تهدف من وراء هذا التصعيد الى الهروب من إستحقاقات السلام وإحترام مبادئ القانون الدولي. 

وطالبت الحملة الأكاديمية الدولية الدول العربية والاسلامية بضرورة التحرك العاجل على كافة المستويات لوقف هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل نتيجةً لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.

كما تطالب الحملة المجتمع الدولي بتحميل دولة الاحتلال "إسرائيل" مسؤولية إقتحام الأماكن المقدسة وإغتيال المدنيين الفلسطينيين وإعتداءات المستوطنين المستمرة عليهم، وهي في مجملها جرائم حرب تكرس حالة التمييز العنصري وتؤدي الى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

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