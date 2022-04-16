مباشر | أذان الفجر من المسجد الأقصى المبارك

عربي

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل نائب الملك الأردني وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفدا من الكونغرس الأمريكي، برئاسة نائب رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد شيلبي.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعرب ولي العهد الأردني، عن تقديره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للمملكة.

من جهتهم، أعرب أعضاء الكونغرس عن حرص بلادهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، مشيدين بدور الأردن المحوري بقيادة الملك الأردني عبدالله الثاني في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني عبدالله الثاني كان قد أناب ولي عهده الحسين بن عبدالله الثاني، لإدارة شؤون البلاد بعد أدائه اليمين الدستورية وذلك قبيل توجهه إلى ألمانيا الأسبوع الماضي لإجراء عملية جراحية.



أخبار ذات صلة

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

وزير الاوقاف المصري يمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. لهذا السبب

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية

السودان: البرهان يبدي استعداده للتنحي إذا توافقت القوى السياسية

سوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب حلب

سوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب حلب

بعد عملية جراحية للملك.. الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين

بعد عملية جراحية للملك.. الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

&#34;البرلمان العربي&#34;: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

"البرلمان العربي": الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأكاديمية الدولية تدين إقتحام الاقصى وتعتبره تصعيداً لهروب الاحتلال من استحقاقات السلام

الأكاديمية الدولية تدين إقتحام الاقصى وتعتبره تصعيداً لهروب الاحتلال من استحقاقات السلام

صحيفة: مؤشرات على نجاح وساطة مصرية بين المقاومة والاحتلال بشأن القدس

صحيفة: مؤشرات على نجاح وساطة مصرية بين المقاومة والاحتلال بشأن القدس

عزام الأحمد: ما يسمى بالتنسيق الأمني أكذوبة يخترعها بعض الفلسطينيين والعرب

عزام الأحمد: ما يسمى بالتنسيق الأمني أكذوبة يخترعها بعض الفلسطينيين والعرب

تواصل المواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس نصرة للأقصى

تواصل المواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس نصرة للأقصى

مسيرة برام الله تندد باقتحام الأقصى وتطالب برد المقاومة

مسيرة برام الله تندد باقتحام الأقصى وتطالب برد المقاومة

الضفة: اندلاع مواجهات في بيت لحم وحوسان وأريحا

الضفة: اندلاع مواجهات في بيت لحم وحوسان وأريحا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل

حول اعتداءات الاحتلال.. منصور يجري اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن

حول اعتداءات الاحتلال.. منصور يجري اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

ولي العهد الأردني يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

سوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب حلب

سوريا: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب جنوب غرب حلب

بعد عملية جراحية للملك.. الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين

بعد عملية جراحية للملك.. الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى