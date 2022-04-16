(سي إن إن): شعبية جو بايدن تنخفض بشكل قياسي

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية نقلا عن معطيات استطلاعات الرأي العام بأن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن وصلت إلى أدنى مستويات لها.وأوردت الشبكة البيانات التي تفيد بأن مستوى الثقة بجو بايدن بين الأمريكيين وصلت إلى 41% هذا الأسبوع، حسب نتائج تحليل بيانات الاستطلاعات التي أجرتها 4 مؤسسات كبرى لدراسة الرأي العام.وأظهرت بيانات أحد الاستطلاعات شعبية بايدن عند مستوى 33% فقط.وأشارت (سي إن إن) إلى أن ذلك يشكل "مؤشرات سيئة للغاية"، مضيفة أن مستوى الثقة بالرئيس السابق دونالد ترامب كانت عند 42% في المرحلة ذاتها من ولايته الرئاسية.وأضافت (سي إن إن) أن مثل هذه البيانات من 3 أو 4 مؤسسات لدراسة الرأي العام دليل على أن "لدينا رئيسا يواجه مشاكل كبيرة"، حسب تقييمها.