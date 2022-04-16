بلينكن للأوروبيين: الحرب في أوكرانيا مستمرة حتى نهاية العام الجاري

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة (سي إن إن) نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا.وقال مسؤولان أوروبيان لم يتم ذكر اسميهما، إن بلينكن يتوقع أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).بدوره، أشار مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن "ناقش مع نظرائه مخاوفنا من أن النزاع قد يطول أمده، لكن جميع جهوده تتمحور حول كيفية وقفه بأسرع ما يمكن".ويشير المسؤولون إلى أنه لا توجد "أي مؤشرات على تغير أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأنه "لن يسعى للمفاوضات الدبلوماسية على الأرجح، إن لم يواجه هزيمة عسكرية".وأكد المسؤولون أن "العزم الدولي" لدعم أوكرانيا بالأسلحة سيبقى قائما، وأنه قد تكون هناك تغيرات في طابع الأسلحة التي ستكون هناك حاجة إليها في حال استمرار النزاع.وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان قد صرح يوم الخميس، بأن القتال في أوكرانيا قد يستمر لعدة أشهر على الأرجح أو حتى أكثر من ذلك.