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شؤون فلسطينية

العراق يعلق على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

العراق يعلق على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دان العراق، يوم الجمعة، اقتحام المسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر استخدام العنف المفرط من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن العراق يعرب عن إدانته الشديدة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من ارتفاع وتيرة العنف واتساع لنطاق عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مفرط للعنف ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "نؤكد رفض العراق لأي تحريض، بما في ذلك الدعوات المُدانة باقتحام المقدسات، كمسجدي الأقصى والصخرة، وغيرهما. وفيما ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، فإن العراق يعرب عن انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه باسترجاع كافة حقوقه".

وأكد أن "لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تنبئ بمزيد من الاحتقان، وتكرس مناخ التوتر، الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

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