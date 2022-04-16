شاهد: اصابة شاب بالرصاص على حاجز شعفاط بالقدس.. وعراك بالايدي مع الاحتلال







رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم السبت، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه على حاجز شعفاط بمدينة القدس.وأدى اطلاق النار على الشاب الفلسطيني، الى وقوع اشتباك بالأيدي بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، عندما حاول الاحتلال منعهم من نقل المصاب الى المستشفى، ولكنهم تمكنوا من ذلك في النهاية.وعلى أثر ذلك أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار عند حاجز شعفاط بمدينة القدس، عقب اطلاقها النار على الشاب الفلسطيني، الذي لم تتضح طبيعة اصابته حتى اللحظة.