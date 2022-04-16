الهلال الأحمر: طواقمنا تعاملت مع 344 اصابة خلال المواجهات بالضفة والقدس







واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال عند باب الزاوية وسط الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين.





وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.





وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت في منطقة المسيرة مع 16 إصابة، 3 مطاط، و12 غاز.



واعتقلت قوات الاحتلال الطفل عزات جهاد مرعي (14 عامًا) بعد إصابته بالرصاص في منطقة الفخذ خلال مواجهات غرب سلفيت.



وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز بيت إيل، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تخللها إحراق الشبان الإطارات المطاطية، وإطلاق قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وأطلق جنود الاحتلال النار صوب شاب من مخيم الجلزون شمال رام الله بعد احتجاز مركبته عند مدخل النبي صالح، وأصيب بقدمه برصاص "التوتو".



وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي لمخيم عاييدة شمالا، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.



وفي مدينة القدس، فقد شهدت حالة من التوتر الشديد، جراء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الاقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح الجمعة، ادت الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين المرابطين بالأقصى، وقد أسفرت هذه المواجهات عن اصابة العشرات بين المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية، إصابة فتى برصاص جيش الاحتلال بالقدم خلال المواجهات المندلعة عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم السبت، أن طواقم الإسعاف التابعة لها، تعاملت مع 344 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس، خلال الساعات الماضية.ويشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس الجمعة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدخل قريبة بيت فوريك شرقي نابلس، أدت الى اصابة 15 مواطناً بالاختناق.بدورها، أكدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن 5 مواطنين الفلسطينيينن أصيبوا بالرصاص المطاطي والشظايا، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بلدة بينا جنوب نابلس.وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 شابا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بيتا، فيما تعرضت سيارة إسعاف إلى الاستهداف بشكل مباشر.إلى مدينة الخليل، أصيب مواطنان بالرصاص الحي وثالث بحروق والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت عينون ومخيم العروب بمحافظة الخليل.ووفق مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت في على مدخل بيت عينون شرق الخليل أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما تسبب بإصابة شاب في ساقه، وآخر في قدمه، كما أصيب شاب بحروق في يده عقب استهدافه بقنبلة صوت بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال.كما وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على مدخل بيت عينون ومخيم العروب.