الخارجية الأمريكية: قلقون من حالة التوتر بالقدس وندعو الجميع لضبط النفس

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها للغاية بسبب أحداث العنف السائدة في مدينة القدس بين الشبان الفلسطنيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، داعية جميع الأطراف الى ضبط النفس وتجنب الأفعال والخطابات الاستفزازية.ودعت الخارجية الأمريكية في تصريحات لها، الليلة، جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع التاريخي في مدينة القدس.وشهدت مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، حالة من التوتر الشديد جراء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، باحات المسجد الاقصى، مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطنيين، أسفرت عن اصابة العشرات.وشملت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عدة محافظات في الضفة الغربية نصرة للمسجد الاقصى، ورفضا للمخططات الاستيطانية، مما أدى إلى أصابة 220 مواطناً.وأطلق مقاومون النار صوب برج عسكري للاحتلال بمخيم العروب شمال المدينة، وانسحب المنفذون بسلام، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وانتشرت في أروقته بشكل مكثف.واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب منطقة بيت عينون ببلدة سعير شمال شرق الخليل.واندلعت مواجهات مماثلة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية وتصدوا لاعتداءات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام.وفي نابلس، اندلعت مواجهات عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وأغلقت على إثره قوات الاحتلال الحاجز وشددت من إجراءاتها العسكرية.وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب مدخل بلدة بيت فوريك.كما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.وأشعل شبان الإطارات المطاطية وسط الشارع الذي يسلكه مستوطنون بمركباتهم في قرية الفندق شرق قلقيلية.وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، تخللها إطلاق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.واندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم.فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة تجاه سياج مستوطنة بيتار عليت قرب بلدة نحالين ببيت لحم، وهرعت سيارات الإطفاء التابعة للاحتلال لإخماد النيران مع تواجد مكثف لجيش الاحتلال.