عزام الأحمد: ما يسمى بالتنسيق الأمني أكذوبة يخترعها بعض الفلسطينيين والعرب

رام الله - دنيا الوطنقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح: أن "ما يسمى بالتنسيق الأمني أكذوبة يخترعها البعض، ضد السلطة الفلسطينية".وأضاف الأحمد عبر قناة (الجزيرة): "ما يسمى بالتنسيق الأمني أكذوبة يخترعها بعض الفلسطينيين والعرب، الذين يريدون التطبيع مع إسرائيل، والسلطة تقاتل "إسرائيل" وترعى المقاومة".وذكر أتحدى الجميع وأتحدى الجزيرة أن يكون هناك أي تنسيق أمني مع الاحتلال، وكل يوم في مناطق السلطة يوجد مقاومة ومجابهة وشهداء، والاحتلال يتحكم في كل شيء من هواء وماء وغيرهم.