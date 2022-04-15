تواصل المواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس نصرة للأقصى

رام الله - دنيا الوطنتواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال، مساء الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، نصرة للمسجد الأقصى وحماته ورفضا لمخططات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.وأطلق مقاومون النار صوب برج عسكري للاحتلال بمخيم العروب شمال المدينة، وانسحب المنفذون بسلام، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وانتشرت في أروقته بشكل مكثف.واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب منطقة بيت عينون ببلدة سعير شمال شرق الخليل.واندلعت مواجهات مماثلة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية وتصدوا لاعتداءات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام.وفي نابلس، اندلعت مواجهات عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وأغلقت على إثره قوات الاحتلال الحاجز وشددت من إجراءاتها العسكرية.وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب مدخل بلدة بيت فوريك.كما اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.وأشعل شبان الإطارات المطاطية وسط الشارع الذي يسلكه مستوطنون بمركباتهم في قرية الفندق شرق قلقيلية.وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، تخللها إطلاق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.واندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم.فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة تجاه سياج مستوطنة بيتار عليت قرب بلدة نحالين ببيت لحم، وهرعت سيارات الإطفاء التابعة للاحتلال لإخماد النيران مع تواجد مكثف لجيش الاحتلال.وفي مدينة القدس المحتلة، تظاهر مئات الشبان في المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاتي المغرب والعشاء والتراويح؛ احتجاجاً على اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وانتهاك حرمة المسجد واقتحامه صباحا.واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة أبو ديس شرقي القدس، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.كما نظم عشرات المواطنين وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" الاحتلالي في مدينة القدس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم صباح اليوم من باحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على أهالي المعتقلين أثناء الوقفة.وفي وقت سابق اليوم، أصيب أكثر من 220 مواطنا، إثر مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية نصرة للمسجد الأقصى ورفضا للمخططات الاستيطانية.