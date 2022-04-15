مسيرة برام الله تندد باقتحام الأقصى وتطالب برد المقاومة

رام الله - دنيا الوطنانطلقت مسيرة شبابية وسط مدينة رام الله، مساء الجمعة احتجاجا على انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمة المسجد الأقصى المبارك.وشارك في المسيرة عشرات الشبان الذين طالبوا بالرد على اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم وإصابة واعتقال مئات الشبان.كما رددوا قسم الحفاظ على المسجد الأقصى والدفاع عنه بالمال والنفس وكل ما يملكون.وأصيب اليوم أكثر من 200 مواطناً بينهم بجراح خطرة واعتقل أكثر من 450 مرابطا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.