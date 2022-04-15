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شؤون فلسطينية

محدث: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل

محدث: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل
مواجهات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر صحفية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 15 مواطنا بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل بيت فوريك، الأمر الذي أدى لإصابة 15 مواطنا بحالات اختناق جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورها، أكدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن 5 مواطنين الفلسطينيينن أصيبوا بالرصاص المطاطي والشظايا، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بلدة بينا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 شابا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بيتا، فيما تعرضت سيارة إسعاف إلى الاستهداف بشكل مباشر.

هذا وأصيب مواطنان بالرصاص الحي وثالث بحروق والعشرات بالاختناقخلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت عينون ومخيم العروب بمحافظة الخليل.

ووفق مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت في على مدخل بيت عينون شرق الخليل أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما تسبب بإصابة شاب في ساقه، وآخر في قدمه، كما أصيب شاب بحروق في يده عقب استهدافه بقنبلة صوت بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال.

كما وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على مدخل بيت عينون ومخيم العروب.

وأعلنت مصادر طبية، إصابة فتى برصاص جيش الاحتلال بالقدم خلال المواجهات المندلعة عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

والجدير بالذكر، أن الضفة الغربية تشهد الآن توتراً كبيراً عقب اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في شتى المدن والقرى والمخيمات.

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