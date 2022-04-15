بعد عملية جراحية للملك.. الملكة رانيا توجه رسالة للأردنيين

رام الله - دنيا الوطنأكدت الملكة رانيا العبدلله على سلامة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وذلك بعد إجراء عملية جراحية في المانيا.ونشرت الملكة رانيا عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك): "الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي.. وشكراً لكل الأردنيين اللي تمنوا لسيدنا الشفاء حتى يرجع ويكون بينهم".وقد توجه الملك عبدالله الثاني، الاسبوع الماضي إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات المتخصصة هناك، لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.