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التجمع الإعلامي الديمقراطي: الاحتلال استهدف الصحفيين خلال تغطية أحداث المسجد الأقصى

التجمع الإعلامي الديمقراطي: الاحتلال استهدف الصحفيين خلال تغطية أحداث المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي، الجمعة، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الزملاء الصحفيين خلال تغطية أحداث المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

وقال التجمع الإعلامي الديمقراطي: إن هذه الإعتداءات التي طالت الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لجرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه مدانة ومرفوضة، وتعبر عن وحشية الاحتلال ومحاولته اليائسة في إخماد صوت الحقيقة عن العالم الخارجي.

وأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي على ضرورة مواصلة الدور الإعلامي المشهود من أجل فضح جرائم المحتل، مشيرا إلى أهمية صون حرية العمل الإعلامي، والعمل على محاسبة المعتدين تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني لا سيما منهم الصحفيين بشكل خاص.

ودعا التجمع الإعلامي الديمقراطي المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية التي تهتم بالصحفيين إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم، مشددا على ضرورة وقف هذه الانتهاكات التي تقيد عمل الصحفيين.

ونقل التجمع الإعلامي الديمقراطي تمنياته بالسلامة إلى الزملاء والزميلات الذين تعرضوا للإصابة سواء بالرصاص أو الهروات أو قنابل الغاز وغيرها، مثمنًا دورهم الوطني والمهني في نقل رسالة الشعب الفلسطيني للعالم.

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