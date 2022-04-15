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شؤون فلسطينية

السعودية وجيبوتي تدينان اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى وتعتبرانها اعتداءاً صارخاً لحرمة المقدسات

السعودية وجيبوتي تدينان اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى وتعتبرانها اعتداءاً صارخاً لحرمة المقدسات
قبة الصخرة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج اعتداءً صارخاً على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية.

ودعت المجتمع الدولي للاطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي السياق، أعلنت جيبوتي إسماعيل، إدانتها واستنكارها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين فيه، وإصابة واعتقال المئات منهم.

وطالبت، المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

والجدير بالذكر، أن الساحة الفلسطينية تشهد حالة من التوتر جراء قيام المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وتدنيسه والتنكيل بالفلسطينيين في ظل صمت دولي أعطى الضوء الأخصر للاحتلال باستباحة المقدسات الدينية. 


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