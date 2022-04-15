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شؤون فلسطينية

الشيخ يطلع وزير الخارجية القطري على آخر المستجدات في المسجد الأقصى

الشيخ يطلع وزير الخارجية القطري على آخر المستجدات في المسجد الأقصى
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي جمع الشيخ مع وزير الخارجية القطري آل ثاني، لبحث التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

وأطلع الشيخ وزير الخارجية القطري على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل، وآخره اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، مشيرًا إلى الاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على مختلف المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا ومقدساته.

ومن جهته، شدد وزير الخارجية القطري على موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، ومساندته لموقف القيادة الفلسطينية، وإدانة بلاده للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين.

هذا واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الثنائي والتحرك المشترك على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

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