مجلس الأمة الكويتي: نؤكد ضرورة التضامن مع شعب فلسطين

إن "ما يحدث في مدينة القدس والمسجد الأقصى دليل على أن مصطلحات النضال والكفاح والدعم والتضامن والمؤازرة لم تمت، بل هي كلمات مفتاحية مفصلية لنيل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني".





وشدد الغانم على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، ودعمه بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته.



وأوضح أن ما يحدث "شاهد يومي ومتكرر على سقوط كل المقولات والخطاب السياسي الذي ساد منذ 30 عاما وروج للتعايش المتخيل وترتيبات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد".



وأكد الغانم ضرورة "ألا نبخل على شعبنا القابع تحت الاحتلال بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته وقضيتنا على مستوى العالم بأسره، وأن نؤكد تضامننا ودعمنا له بشكل يومي ودائم، وأن نفضح ممارسات الاحتلال القذرة في كل المنتديات المتاحة".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الجمعة،