ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى



وقال ميقاتي: إنها "ليست المرة الاولى التي تنتهك فيها قوات الاحتلال مقدساتنا، وتعتدي على المسجد الأقصى والمصلين فيه في يوم الجمعة المبارك، أمام أعين العالم الساكت على جريمة متمادية تهدف إلى تغيير وجه القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة".





وأضاف: "إلا أن مسار التاريخ لا يمكن أن يحقق للغاصب المحتل مبتغاه، وسيبقى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة".

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين.