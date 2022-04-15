عاجل

  • فلسطينيو الـ 48 يواصلون الحشد الجماهيري للرباط في الأقصى

عربي

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى
الرئيس ميقاتي
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين. 

وقال ميقاتي: إنها "ليست المرة الاولى التي تنتهك فيها قوات الاحتلال مقدساتنا، وتعتدي على المسجد الأقصى والمصلين فيه في يوم الجمعة المبارك، أمام أعين العالم الساكت على جريمة متمادية تهدف إلى تغيير وجه  القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة". 

وأضاف: "إلا أن مسار التاريخ لا يمكن أن يحقق للغاصب المحتل مبتغاه، وسيبقى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة".

أخبار ذات صلة

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

&#34;البرلمان العربي&#34;: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

"البرلمان العربي": الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

منظمة التعاون الإسلامي: الاعتداءات على المسجد الأقصى تعتبر مساسًا بمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء

منظمة التعاون الإسلامي: الاعتداءات على المسجد الأقصى تعتبر مساسًا بمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء

خلافات حوثية تطيح برئيس الأمن الوقائي &#34;أبو طارق&#34;

خلافات حوثية تطيح برئيس الأمن الوقائي "أبو طارق"

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التجمع الإعلامي الديمقراطي: الاحتلال استهدف الصحفيين خلال تغطية أحداث المسجد الأقصى

التجمع الإعلامي الديمقراطي: الاحتلال استهدف الصحفيين خلال تغطية أحداث المسجد الأقصى

السعودية وجيبوتي تدينان اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى وتعتبرانها اعتداءاً صارخاً لحرمة المقدسات

السعودية وجيبوتي تدينان اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى وتعتبرانها اعتداءاً صارخاً لحرمة المقدسات

المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

نقابة الصحفيين: استهدافات متعمدة للصحفيين في القدس وبيتا

نقابة الصحفيين: استهدافات متعمدة للصحفيين في القدس وبيتا

مئات الشبان يتظاهرون داخل &#34;الأقصى&#34; عقب صلاة المغرب احتجاجا على العدوان عليه

مئات الشبان يتظاهرون داخل "الأقصى" عقب صلاة المغرب احتجاجا على العدوان عليه

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

&#34;البرلمان العربي&#34;: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

"البرلمان العربي": الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة