الاحتلال يفرج عن 18 طفلًا بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الأطفال الذين اعتقلتهم بالمسجد الاقصى المبارك فجر وصباح اليوم.وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن 18 طفلا دون سن الـ 14 عامًا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى المبارك، ونقلهم إلى معتقل "متسودات أدوميم" المقام على أراضي المواطنين في قرية العيسوية.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أكثر من 400 مواطن خلال أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك فجر وصباح اليوم، وما يزال غالبيتهم رهن الاعتقال.