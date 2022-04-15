السفارة الأمريكية: نراقب الأحداث بالقدس ونحث الجميع الامتناع عن تصعيد التوترات

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة الولايات المتحدة في القدس، اليوم الجمعة، إنها تراقب الأحداث عن كثب في مدينة القدس، خلال فترة الأعياد لليهود والمسلمين والمسيحيين.وأضافت السفارة، في تصريح عبر موقع (تويتر): "نحث الجميع على الامتناع عن الأعمال التي تزيد من تصعيد التوترات، ونشجع جميع الأطراف على العمل سوياً لضمان الهدوء".وأصيب اليوم 160 فلسطينياً جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لباحات المسجد الأقصى واعتداءها على المصلين بداخلها.كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ما يزيد عن 400 فلسطينياً بعدما اقتحمت المصلى القبلي وعاثت فيه خراباً واعتدت على المصلين بداخله وأمطرته بوابل من قنابل الغاز والأعيرة المطاطية.