مئات الشبان يتظاهرون داخل "الأقصى" عقب صلاة المغرب احتجاجا على العدوان عليه

رام الله - دنيا الوطنخرج مئات الشبان، مساء الجمعة، في تظاهرة عند المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاة المغرب، وذلك احتجاجا على اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد وانتهاك حرمته واقتحامه واعتقال أكثر من 400 شاب من داخله، وإصابة أكثر من مئة آخرين بجروح.وأفادت مصادر مقدسية ومحلية، بأن الشبان خرجوا للتظاهر عند المسجد القبلي، وهم يرددون الهتافات المنددة بالعدوان على المسجد والمصلين فيه والوافدين إليه.والجدير بالذكر، أنه ومنذ فجر اليوم، انتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة لصد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك التي تسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" العبري.