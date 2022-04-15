عبد السلام: ندين محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

دان رئيس شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية في الولايات المتحدة محمد عبد السلام، محاولات المستوطنيين اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب الاسلامية عامة.



ولفت عبد السلام في بيان للشبكة التي تضم 31 منظمة فلسطينية أميركية، إلى قتل قوات الاحتلال بدم بارد أكثر من أربعين مواطنا فلسطينيا منذ بداية العام.



وأضاف "هذه الاعتداءات والاستفزازات إذا ما استمرت فانها ستشكل الشرارة التي ستشتعل فيها كافة المناطق المحتلة كما حصل في شهر أيار/ مايو الماضي".



وطالب عبد السلام، دولة الاحتلال بوقف "عدوانها الهمجي على أبناء شعبنا ووقف القتل بدم بارد على الهوية".



ودعا المجتع الدولي إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الكيل بمكيالين تجاه ابناء شعبنا وقضيتنا.



وبدورها، طالبت عدة جهات فلسطينية أميركية بضرورة تنظيم مظاهرات في نيويورك وشيكاغو استنكارا للعدوان الإسرائيلي على شعبنا بشكل عام وعلى المصلين في المسجد الأقصى بشكل خاص.





رام الله - دنيا الوطن