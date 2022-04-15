الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويحتجز آخرين في حي تل الرميدة

رام الله - دنيا الوطناعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين واحتجزت عددا من الشبان في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف العزة وعبد الله أبو عيشة، كما احتجزت لمدة ساعة تقريبا عددا من الشبان من عائلات أبو هيكل وغانم وأبو عيشة وغيرها، ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في الحي.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أكثر من 400 مواطن خلال أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك فجر وصباح اليوم، وما يزال غالبيتهم رهن الاعتقال.