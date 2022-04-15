عاجل

  • اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزير الخارجية القطري

  • اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزير الخارجية القطري

  • اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية

  • المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

شؤون فلسطينية

مراقبون: معركة "سيف القدس" وحّدت الفلسطينيين وصعّدت مقاومتهم

مراقبون: معركة "سيف القدس" وحّدت الفلسطينيين وصعّدت مقاومتهم
صاروخ فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد مراقبون أن المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي تسير بوتيرة متصاعدة وتحديدا بعد معركة "سيف القدس".

و"سيف القدس" خاضتها المقاومة الفلسطينية في شهر رمضان من العام الماضي لمدة 11 يوما، وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المقدسي ومحاولات طرد سكانه الفلسطينيين منه.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي، أن الحالة الفلسطينية المقاوِمة مستمرة منذ "سيف القدس" في مايو الماضي وحتى اليوم، مضيفا أن المعركة وحدت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والضفة وغزة.

وتابع عرابي أن الوحدة الفلسطينية ترسخت بشكل كبير في المسجد الأقصى المبارك اليوم.

وأشار إلى أنه "رغم تأهب المؤسسة الصهيونية إلا أن الفلسطيني كان متأهب أكثر لأي اعتداء من قبل الاحتلال".

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، إن ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى اليوم، يأتي في إطار الممارسات الإجرامية المستمرة بحق المسجد الأقصى.

لكنه يعتقد أن الاحتلال لا يريد تصعيد الأمور في المسجد الأقصى لأن هذا الأمر يوصل لمواجهة جديدة مع المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أبو علان أن الاحتلال يخشى ولا يريد مواجهة جديدة مع المقاومة، مبينا أنه "يريد إيصال رسالة من خلال ممارساته الإجرامية أنه هو صاحب السلطة والسيادة في المسجد الأقصى".

وتابع أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت "هشة وما قامت به اليوم في المسجد الأقصى من أجل إرضاء عدد من أنصارها".

ومنذ فجر اليوم، ينتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة لصد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك التي تسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" العبري.

ودخل الفلسطينيون المسجد الأقصى المبارك مهلّلين ومكبّرين، ورددوا الهتّافات "بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى"، وأقسموا على حماية المسجد ونصرته والدفاع عنه، وسط أجواءٍ رمضانية مميزة، رغم وقوع أكثر من 150 إصابة بينهم.

أخبار ذات صلة

الشيخ يطلع وزير الخارجية القطري على آخر المستجدات في المسجد الأقصى

الشيخ يطلع وزير الخارجية القطري على آخر المستجدات في المسجد الأقصى

المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

نقابة الصحفيين: استهدافات متعمدة للصحفيين في القدس وبيتا

نقابة الصحفيين: استهدافات متعمدة للصحفيين في القدس وبيتا

مجلس الأمة الكويتي: نؤكد ضرورة التضامن مع شعب فلسطين

مجلس الأمة الكويتي: نؤكد ضرورة التضامن مع شعب فلسطين

الاحتلال يفرج عن 18 طفلًا بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى

الاحتلال يفرج عن 18 طفلًا بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى

السفارة الأمريكية: نراقب الأحداث بالقدس ونحث الجميع الامتناع عن تصعيد التوترات

السفارة الأمريكية: نراقب الأحداث بالقدس ونحث الجميع الامتناع عن تصعيد التوترات

مئات الشبان يتظاهرون داخل &#34;الأقصى&#34; عقب صلاة المغرب احتجاجا على العدوان عليه

مئات الشبان يتظاهرون داخل "الأقصى" عقب صلاة المغرب احتجاجا على العدوان عليه

عبد السلام: ندين محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

عبد السلام: ندين محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

نقابة الصحفيين: استهدافات متعمدة للصحفيين في القدس وبيتا

نقابة الصحفيين: استهدافات متعمدة للصحفيين في القدس وبيتا

مئات الشبان يتظاهرون داخل &#34;الأقصى&#34; عقب صلاة المغرب احتجاجا على العدوان عليه

مئات الشبان يتظاهرون داخل "الأقصى" عقب صلاة المغرب احتجاجا على العدوان عليه

عبد السلام: ندين محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

عبد السلام: ندين محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

مؤسسة القدس الدولية: اعتداءات الاحتلال الوحشية على الأقصى تنبئ بتنفيذ انتهاكات كبيرة

مؤسسة القدس الدولية: اعتداءات الاحتلال الوحشية على الأقصى تنبئ بتنفيذ انتهاكات كبيرة

رضوان: المقاومة هي خيار شعبنا لتحقيق آماله وحماية مقدساته

رضوان: المقاومة هي خيار شعبنا لتحقيق آماله وحماية مقدساته

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

ميقاتي يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الاقصى

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

&#34;البرلمان العربي&#34;: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

"البرلمان العربي": الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة