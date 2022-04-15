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رضوان: المقاومة هي خيار شعبنا لتحقيق آماله وحماية مقدساته

رضوان: المقاومة هي خيار شعبنا لتحقيق آماله وحماية مقدساته
رام الله - دنيا الوطن
قال اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "شعوبنا العربية والاسلامية لن تسمح بالمساس بالمسجد الاقصى المبارك، مطالباً المطبعين بتحمل مسؤولياتهم ومقاطعة الاحتلال الاسرائيلي وحمالية الأقصى.

وأكد رضوان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لتحقيق أماله وحماية مقدساته، مشيرا إلى أنه آن الاوان لوحدة الشعب الفلسطيني على أساس المقاومة والثوابت الفلسطينية.

وفي السياق، قال رضوان: "الاحتلال يمثل خطراً حقيقياً على أمتنا العربية والاسلامية"، مضيفا: "لن تمر مؤامرات الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى المبارك وستبقى المقاومة درعا له".

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