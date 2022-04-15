عاجل

  • الهلال الأحمر: 224 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس منذ صباح اليوم

شؤون فلسطينية

فتوح يدين اقتحام الأقصى ويؤكد أن الوحدة الوطنية هي السبيل لمواجهة العدوان الإسرائيلي

فتوح يدين اقتحام الأقصى ويؤكد أن الوحدة الوطنية هي السبيل لمواجهة العدوان الإسرائيلي
فتوح
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقدام جيش الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء بوحشية على المصلين والتنكيل بهم.

واعتبر فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن اقتحام المسجد الأقصى فجر اليوم، يمثل تصعيدا غير مسبوق و استفزازا لا يمكن السكوت عنه لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية، ولكل الأحرار في العالم.

وقال إن هذا الاقتحام الهمجي يأتي أيضا في سياق الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال ومستوطنيها على أبناء شعبنا عبر مواصلة عمليات القتل والاعدام بدم بارد، ومواصلة حملات الاعتقال والاستيطان التي شملت جميع الأراضي الفلسطينية.

وأضاف فتوح أن الاحتلال يسعى من خلال حربه الوحشية على شعبنا تكريس السيطرة الاحتلالية الكاملة على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة الاستفراد به في محاولة بائسة لكسر إرادة شعبنا ومحاولة ثنيه عن مواصلة التمسك بحقوق والكفاح لتحقيقيها.

ودعا المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي، وكافة البرلمانات في العالم للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية كافة.

وحيا رئيس المجلس الوطني جماهير شعبنا الباسلة في كل محافظات الوطن على التماسك والتصدي الموحد للاحتلال وعصابات المستوطنين، كما وجه التحية بشكل خاص
لأهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى الذين تصدوا للعدوان بصدورهم العارية، وأفشلوا عملية الاقتحام للمسجد الأقصى فجر اليوم، مؤكداً أن وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان المستمر وإحباط أهدافه ومخططاته.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

الخارجية الفلسطينية: أكاذيب لابيد بشأن حرية العبادة في القدس تضليلية استعمارية عنصرية

الخارجية الفلسطينية: أكاذيب لابيد بشأن حرية العبادة في القدس تضليلية استعمارية عنصرية

&#34;بحر&#34;: جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

"بحر": جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

المطران حنا: نرفض ما يتعرض له المسجد الأقصى والمصلين من سياسات استفزازية غاشمة

المطران حنا: نرفض ما يتعرض له المسجد الأقصى والمصلين من سياسات استفزازية غاشمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

&#34;بحر&#34;: جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

"بحر": جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

البرغوثي: الاحتلال مصرّ على تأجيج الأوضاع والأقصى دونه الأرواح

البرغوثي: الاحتلال مصرّ على تأجيج الأوضاع والأقصى دونه الأرواح

جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم سببت عزوفًا عن الشراء من قبل المواطنين

جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم سببت عزوفًا عن الشراء من قبل المواطنين

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

&#34;البرلمان العربي&#34;: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

"البرلمان العربي": الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خلافات حوثية تطيح برئيس الأمن الوقائي &#34;أبو طارق&#34;

خلافات حوثية تطيح برئيس الأمن الوقائي "أبو طارق"

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين