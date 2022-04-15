"بحر": جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء



وقال د. بحر في تصريح صحفي إن "اقتحام وتدنيس الاحتلال فجر اليوم للأقصى واعتقال وجرح المئات من المصلين يمثل عدوانا وإرهابا صهيونيا يمس كل العرب والمسلمين".



وأكد أن الاحتلال يستغل الهرولة نحو التطبيع والصمت الدولي للإمعان في جرائمه العنصرية ضد المقدسات.



وبين د. بحر أن تمادي الاحتلال ووحشيته ضد المسجد الأقصى والمرابطين فيه هو تصعيد خطير غير مسبوق، مؤكدا أن النار التي يشعلونها ستحرقهم وتحرق كيانهم المصطنع.



وشدد أن شعبنا الفلسطيني في كل مكان لن يسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الإجرامية في القدس والمسجد الأقصى داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل وتحمّل المسؤولية التاريخية في حماية قبلة المسلمين الأولى.

رام الله - دنيا الوطنأدان د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة بالإنابة، وبشدة جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أنها "تجاوز للخطوط الحمراء" يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عواقبها.