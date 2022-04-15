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مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين

مصر تُعلّق على أحداث الأقصى والاعتداء على المصلين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الخارجية المصرية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والتي أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات المصلين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، اليوم الجمعة، ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين.

 وقال نؤكد على رفضنا "العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المطالبة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المعظم"، محذرا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

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