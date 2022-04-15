المطران حنا: نرفض ما يتعرض له المسجد الأقصى والمصلين من سياسات استفزازية غاشمة



وأضاف: "إننا إذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذه الاستفزازات الخطيرة في باحات الاقصى فإننا نؤكد رفضنا لسياسات الاحتلال التي لا تستهدف المسلمين لوحدهم بل تستهدف أيضا المسيحيين في اوقافهم وفي اعيادهم وهنالك توقعات بأن تكون هنالك إجراءات تقيد الحركة في احتفالات عيد القيامة الأسبوع المقبل".



ورفض المطران حنا، ممارسات الاحتلال وسياساته ونؤكد بأن المقدسيين متشبثون بانتماءهم للقدس وحقهم في الدفاع عنها وصون تاريخها ومقدساتها وأوقافها وطابعها، متابعاً :"نصلي من اجل شفاء جميع الجرحى ونطالب بالافراج عن كل المعتقلين ولا يمكن القبول بما تتعرض له مدينة القدس وأهلها من استهداف يطال كافة تفاصيلها".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الجمعة، إن "ما حدث في ساعات الفجر من تعد واستفزاز وتطاول على المصلين في المسجد الأقصى إنما هو عمل استفزازي بامتياز يحمل في طياته كراهية وعنصرية تجاه شعبنا".