البرغوثي: الاحتلال مصرّ على تأجيج الأوضاع والأقصى دونه الأرواح

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة فادية البرغوثي، اليوم الجمعة، أن المسجد الأقصى المبارك دونه الأرواح، وحذرت من مساس الاحتلال الإسرائيلي به.وقالت البرغوثي إن الاحتلال الإسرائيلي وجماعاته الاستيطانية "لا زلوا مصرين على تدنيس الأقصى وما علموا أن الأرواح دونه".وأضافت مخاطبة الاحتلال ومستوطنيه أن "أشد قضاياكم تطرفاً هي أكثر قضايانا قدسية".ومنذ فجر اليوم، ينتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة لصد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك التي تسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" العبري.وبادر عدد كبير من الشباب في الأقصى إلى وضع المتاريس والاستعداد لصد أي اقتحام الاحتلال، انطلاقاً من توعد "جماعات الهيكل" بتقديم القربان اليوم الجمعة ١٤ رمضان، بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" العبري.وأصيب اليوم أكثر من 150 مواطناً بينهم بجراح خطرة واعتقل أكثر من 450 مرابطا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.ولساعات نجح الشبان في الصمود أمام قوات الاحتلال ورشقها بالحجارة والأدوات المعدنية، حيث أصيب 8 من عناصرها بجروح.وقد تمكن نحو 30 ألف مصل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاة الفجر في رحابه، في جمعة "حماة الأقصى".ودخل الفلسطينيون المسجد الأقصى المبارك مهلّلين ومكبّرين، ورددوا الهتّافات “بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى”، وأقسموا على حماية المسجد ونصرته والدفاع عنه، وسط أجواءٍ رمضانية مميزة.