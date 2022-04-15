جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم سببت عزوفًا عن الشراء من قبل المواطنين

رام الله - دنيا الوطنقالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة: إنها واصلت جولاتها الميدانية في السوق لمتابعة الاسعار حيث سجلت ملاحظات حول ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم الحمراء بصورة سببت عزوفا عن الشراء من قبل المواطنين لتراجع القدرة الشرائية لديهم، بينما سجلت اسعار الخضار تراجعا ليس كبيرا ولكنه مقبول نسبيا وليس المطلوب.وطالبت الجمعية، وزارة الزراعة الى مراجعة اسعار الدواجن واللحوم الحمراء كما وعدت بمراجعة دورية للاسعار اذا لا يعقل أن يبقى سعر كيلو غرام الدواجن على حاله منذ بداية رمضان المبارك دون مراجعة، ولا يكفي اعتباره سعرا استرشاديا وكأن هناك مرونة في السعر بل بالعكس اعتبر سعر الوزارة هو الحد الادنى في السوق.واستمع وفد الجمعية خلال جولته في سوق خضار وفواكه البيرة ومحلات بيع الدواجن الى اراء المتسوقين والتجار الذين اجمعوا أن تراجعا بنسبة المبيعات في السوق نتيجة لارتفاع الاسعار من الحسب المركزية والوسطاء التجارين بين المزارع والمستهلك التي يجب ان تقلل.وانسحب الامر على الدواجن التي تراجعت مبيعاتها نتيجة لارتفاع اسعارها بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وحتى محلات التخفيضات لم تستطع ان تشكل اختراقا في اسعار الدواجن والخضار.ودعت الجمعية وزارة الزراعة الى الخروج بحلول خلاقة لارتفاع اسعار الدواجن بالسرعة اللازمة بالشراكة مع الشركاء الاصلين من مربي الدواجن واصحاب المسالخ والشركات الكبرى وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية.