عاجل

  • الهلال الأحمر: 224 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس منذ صباح اليوم

شؤون فلسطينية

جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم سببت عزوفًا عن الشراء من قبل المواطنين

جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم سببت عزوفًا عن الشراء من قبل المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة: إنها واصلت جولاتها الميدانية في السوق لمتابعة الاسعار حيث سجلت ملاحظات حول ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم الحمراء بصورة سببت عزوفا عن الشراء من قبل المواطنين لتراجع القدرة الشرائية لديهم، بينما سجلت اسعار الخضار تراجعا ليس كبيرا ولكنه مقبول نسبيا وليس المطلوب.

وطالبت الجمعية، وزارة الزراعة الى مراجعة اسعار الدواجن واللحوم الحمراء كما وعدت بمراجعة دورية للاسعار اذا لا يعقل أن يبقى سعر كيلو غرام الدواجن على حاله منذ بداية رمضان المبارك دون مراجعة، ولا يكفي اعتباره سعرا استرشاديا وكأن هناك مرونة في السعر بل بالعكس اعتبر سعر الوزارة هو الحد الادنى في السوق.

واستمع وفد الجمعية خلال جولته في سوق خضار وفواكه البيرة ومحلات بيع الدواجن الى اراء المتسوقين والتجار الذين اجمعوا أن تراجعا بنسبة المبيعات في السوق نتيجة لارتفاع الاسعار من الحسب المركزية والوسطاء التجارين بين المزارع والمستهلك التي يجب ان تقلل.

وانسحب الامر على الدواجن التي تراجعت مبيعاتها نتيجة لارتفاع اسعارها بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، وحتى محلات التخفيضات لم تستطع ان تشكل اختراقا في اسعار الدواجن والخضار.

ودعت الجمعية وزارة الزراعة الى الخروج بحلول خلاقة لارتفاع اسعار الدواجن بالسرعة اللازمة بالشراكة مع الشركاء الاصلين من مربي الدواجن واصحاب المسالخ والشركات الكبرى وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

الخارجية الفلسطينية: أكاذيب لابيد بشأن حرية العبادة في القدس تضليلية استعمارية عنصرية

الخارجية الفلسطينية: أكاذيب لابيد بشأن حرية العبادة في القدس تضليلية استعمارية عنصرية

فتوح يدين اقتحام الأقصى ويؤكد أن الوحدة الوطنية هي السبيل لمواجهة العدوان الإسرائيلي

فتوح يدين اقتحام الأقصى ويؤكد أن الوحدة الوطنية هي السبيل لمواجهة العدوان الإسرائيلي

&#34;بحر&#34;: جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

"بحر": جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

الاحتلال يغلق مدخل قرى غرب سلفيت واندلاع مواجهات

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

&#34;بحر&#34;: جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

"بحر": جرائم الاحتلال المتصاعدة في المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

الجبهة العربية الفلسطينية: شعبنا سيتصدى لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى

البرغوثي: الاحتلال مصرّ على تأجيج الأوضاع والأقصى دونه الأرواح

البرغوثي: الاحتلال مصرّ على تأجيج الأوضاع والأقصى دونه الأرواح

جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم سببت عزوفًا عن الشراء من قبل المواطنين

جمعية المستهلك: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم سببت عزوفًا عن الشراء من قبل المواطنين

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

&#34;البرلمان العربي&#34;: الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

"البرلمان العربي": الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي تشعل الموقف

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خبير جزائري: أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن الطاقة

خلافات حوثية تطيح برئيس الأمن الوقائي &#34;أبو طارق&#34;

خلافات حوثية تطيح برئيس الأمن الوقائي "أبو طارق"

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين