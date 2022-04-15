تحذيرات من تنفيذ ذبح "القرابين" بعد إخلاء الأقصى من المرابطين



وأشارت خاطر إلى أن "حقيقة الأمر أن كل مكونات كيان الاحتلال معنية بإنفاذ طقوس القربان، لاعتقادهم أنها ستحصنهم ضد الزوال، لكنها قد تكون نذير نهايتهم".



ودعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، رأفت ناصيف، اليوم الجمعة، كل من لديه إمكانية للوصول إلى المسجد الأقصى لتعزيز التواجد فيه "حتى نفشل أي مكر يمكن أن يكون مخطط له من الصهاينة لتنفيذ مآربهم وعلى رأسها نيتهم تقديم القربان في المسجد كمقدمة للتقسيم المكاني والزماني وتمرير ما مُرّر في الحرم الابراهيمي".



ومنذ فجر اليوم، ينتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة لصد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك التي تسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" العبري.



وبادر عدد كبير من الشباب في الأقصى إلى وضع المتاريس والاستعداد لصد أي اقتحام الاحتلال، انطلاقاً من توعد "جماعات الهيكل" بتقديم القربان اليوم الجمعة ١٤ رمضان والقمة الحاخامية في الأقصى مطلع رمضان، والخديعة التي انطوت عليها تصريحات "نفتالي بينيت".



رام الله - دنيا الوطنحذّرت الناشطة والكاتبة لمى خاطر، اليوم الجمعة، من تمرير حكومة الاحتلال ذبح "قرابين عيد الفصح" المزعوم في المسجد الأقصى المبارك بعد إخلائه من المرابطين فيه.وقالت خاطر إن التطورات في الأقصى تشير إلى أن حكومة الاحتلال تنوي تمرير (ذبح القرابين)، لكنها تريد أن يتم ذلك وأعداد المسلمين في الأقصى قليلة يسهل مواجهتها وتحييدها.وأضافت أنه "بعد أن يتم الأمر قد تتدخل الشرطة الصهيونية وتعتقل مستوطني جماعة الهيكل، لتظهر إعلامياً أن المقتحمين فعلوا ذلك رغماً عن قرار الحكومة الصهيونية".