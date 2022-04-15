منظمة التعاون الإسلامي: الاعتداءات على المسجد الأقصى تعتبر مساسًا بمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء

رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، واغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين في داخل المسجد القبلي وفي باحاته ما أدى الى اصابة 152 مواطناً واعتقال المئات.واعتبرت المنظمة "هذا التصعيد الخطير اعتداء على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وإنتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية".وحمّلت المنظمة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.كما دعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.