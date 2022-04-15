إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 3 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي دعت اليها حركة فتح تنديدا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق شعبنا ونصرة المسجد الاقصى المبارك.وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص المعدني مما ادى لإصابة 3 شبان في الاطراف عولجوا جميعهم ميدانيا.وأوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بدعوة من حركة فتح في اقليم قلقيلية نصرة لأهالي القدس الشريف الذين يتصدون لمحاولة اقتحام المسجد الاقصى من قبل مجموعات متطرفة وتنديدا بجرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال التي نفذها وارتقى خلالها 27 شهيدا خلال شهر رمضان المبارك.وأكد شتيوي استمرار نهج المقاومة الشعبية داعيا الكل الوطني للانخراط في مواجهة الاحتلال عبر زيادة رقعة الاشتباك لتشمل كل محافظات الوطن.