خلافات حوثية تطيح برئيس الأمن الوقائي "أبو طارق"

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رام الله - دنيا الوطنعاشت العاصمة اليمنية خلال اليومين الماضيين، توترا أمنيا وسط انتشار كثيف لعناصر مسلحة ونقاط تفتيش لتكشف عن صراع محتدم بين قيادات أمنية حوثية.ووفقاً لما نشرته قناة (الحدث)، فإن مصادر مطلعة في صنعاء، أن "خلافات حادة برزت مؤخرا بين وزير داخلية الميليشيات عبدالكريم الحوثي وعزيز الجرادي المكنى بـ(أبو طارق) رئيس جهاز الأمن الوقائي والمسؤول المالي للميليشيات".كما تعدت خلافات الجرادي مع أكثر من قيادي حوثي بينهم كرار الخيواني مسؤول جهاز المخابرات، وأشيع في مرات سابقة مقتل أبوطارق نتيجة خلافات داخلية كان آخرها في مارس العام الماضي.لكن هذه المرة انتهى الصراع بإقالة "أبو طارق" من جهاز الأمن الوقائي وتعيينه مديرا لأمن محافظة صعدة وتقليص كافة صلاحياته وإيقاف مخصصاته المالية التي كان يتحصل عليها من الجبايات وعائدات مشتقات الوقود التي تباع في السوق السوداء.