قرعاوي: يجب أن يعاقب الاحتلال على اعتداءه على مقدسات المسلمين

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي بحركة حماس، فتحي القرعاوي، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك أمر خطير، وأن الاحتلال يجب أن يوقف عند حده ويعاقب على اعتداءه على مقدسات المسلمين.وأوضح القرعاوي أن ما وقع اليوم من اعتداءات أمر مخطط ومدبر له من الاحتلال، الذي لا يخفي على مستوى الجمعيات الاستيطانية أو الحكومة نيته باستهداف المسجد الأقصى.وقال القرعاوي إن المطلوب هو هبة عربية وإسلامية وشعبية وضغط على الحكومات للتحرك إزاء ما يحدث في الأقصى.وأضاف أن ما يحدث ليس قضية فلسطينية فحسب بل قضية عربية وإسلامية، يجب أن تحرك الضمير العربي والإسلاميوشدد القرعاوي على أن المسجد الأقصى هو مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، وإذا اندلعت حرب دينية فلن تبقي ولا تذر لأن المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين ولن يسمحوا بإهانة عقيدتهم.وأصيب اليوم أكثر من 150 مواطناً بينهم بجراح خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى.واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وصباح اليوم وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتقلت عشرات المرابطين واعتدت عليهم بالضرب بعد محاصرتهم وإطلاق قنابل الغاز داخل المصلى، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.ولساعات نجح الشبان في الصمود أمام قوات الاحتلال ورشقها بالحجارة والأدوات المعدنية.وبادر عدد كبير من الشباب في الأقصى إلى وضع المتاريس والاستعداد لصد أي اقتحام الاحتلال، انطلاقاً من توعد "جماعات الهيكل" بتقديم القربان اليوم الجمعة 14 رمضان والقمة الحاخامية في الأقصى مطلع رمضان، والخديعة التي انطوت عليها تصريحات "نفتالي بينيت".وتسلح المرابطون بالألعاب النارية للرد على قنابل الغاز والدخان والرصاص المغلف بالمطاط الذي تتسلح به قوات الاحتلال التي كانت متأهبة على الأبواب لاقتحام المسجد.وتمكن نحو 30 ألف مصل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاة الفجر في رحابه، في جمعة "حماة الأقصى".ودخل الفلسطينيون المسجد الأقصى المبارك مهلّلين ومكبّرين، ورددوا الهتّافات "بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى"، وأقسموا على حماية المسجد ونصرته والدفاع عنه، وسط أجواءٍ رمضانية مميزة.