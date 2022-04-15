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شؤون فلسطينية

بدرساوي: يجب حشد كل الطاقات لنصرة الأقصى وتكثيف الرباط فيه

بدرساوي: يجب حشد كل الطاقات لنصرة الأقصى وتكثيف الرباط فيه
رام الله - دنيا الوطن
 دعا المرشح عن قائمة القدس موعدنا ياسر بدرساوي لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف التواجد فيه اليوم الجمعة.

 وشدد على ضرورة حشد كل الطاقات الإعلامية والحقوقية على المستويات المحلية والدولية لاستنهاض شعوبنا من أجل نصرة الأقصى، والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعاته الاستيطانية.

 وقال بدرساوي إن شد الرحال للمسجد الأقصى كما أوصى رسولنا الكريم محمد صلى وسلم هو واجب على كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى.

 وأكد أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى استهتار بالمشاعر الدينية للمسلمين وخاصة في شهر رمضان.

وأوضح بدرساوي إن الاحتلال يسعى لإثبات مزاعمه في المسجد الأقصى وإحياء "الهيكل المزعوم".

وأضاف أن الاحتلال وجماعاته المتطرفة ينظرون للقدس والمسجد الأقصى نظرة دينية، ويسعون للسيطرة على ساحاته من أجل إقامة شعائرهم وطقوسهم الدينية الكهنوتية.

وطالب المرشح عن قائمة القدس بضرورة العمل بكل الوسائل وتوحيد الجهود من أجل حماية المسجد الأقصى وتحريره من المحتلين.

وشدد بدرساوي على ضرورة تعزيز صمود أهل القدس ونصرتهم بكل المحافل، إلى جانب تكثيف الرباط بالمسجد الأقصى لكل الأعمار ما أمكن ذلك.

ونادى بتعليم الأبناء وتذكير الناس بالمسجد الأقصى وبفضله وبمكانته، ليكونوا الدرع الحامي له لكل الأوقات والأجيال.

وأصيب اليوم أكثر من 150 مواطناً بينهم بجراح خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى.

 واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وصباح اليوم وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتقلت عشرات المرابطين واعتدت عليهم بالضرب بعد محاصرتهم وإطلاق قنابل الغاز داخل المصلى، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

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