روسيا تكشف آخر مستجدات حربها مع أوكرانيا

وقال إن "الدفاع الجوي الروسي أسقط مقاتلة من طراز "سو-27" قرب قرية لوزوفايا في منطقة خاركوف، إضافة إلى إسقاط 8 طائرات مُسيرة أوكرانية في مناطق إيزيوم وليفكوفكا ونيو أستراخان ونيوكوبان وشاستليفوي وتشرنوبايفكا وتشرنوفي سوكول".



ووفقا لقناة (الميادين)، فإن كوناشينكوف أعلن، أنّ "منظومة "إس -400" الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" هاجمت يوم أمس قرية كليموفو في منطقة بريانسك".



وأضاف: "أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو خلال الليل 7 أهداف للعدو، من بينها قصف منطقة ياسينوفي في دونيتسك، وتدمير قاذفة صواريخ توتشكا ونقطة انتشار مؤقتة لتشكيل أوكراني، إضافة إلى استهداف ما يقارب 20 عربة مدرعة".



وقال المتحدث الروسي: "تم قصف المنشأة العسكرية الأوكرانية رقم 221، بما في ذلك 12 موقعاً للقيادة، 176 معقلاً ونقاط تموضع للعدو، وقمع 12 موقعاً لإطلاق النار".



كذلك، أعلن كوناشينكوف أن "القوات الروسية وجهت ضربات صاروخية خلال الليلة الماضية، وتمكنت من القضاء على مفرزة تضم 30 مرتزقاً بولندياً في مقاطعة خاركوف، تابعين لشركة عسكرية خاصة، إضافة إلى تدمير نقاط تمركز ونقاط دعم وإسناد للقوات الأوكرانية".



ولخّص كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية حصيلة استهداف المنشآت قائلاً: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 132 طائرة، و105 مروحيات، و245 صاروخاً مضاداً للطائرات، و456 طائرة من دون طيار، و2213 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و249 قاذفة صواريخ متعددة، و966 مدفعاً ميدانياً وقاذفات هاون، وكذلك 2110 مركبة عسكرية خاصة".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية غرق الطرّاد "موسكفا" أثناء سحبه إلى الميناء، متأثراً بظروف جوية سيئة، بعد تعرّضه لحريقٍ أمس جرّاء انفجار ذخيرة موجودة على متنه.











