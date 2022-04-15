"حرس الثورة": إخراج القوات الأميركية من المنطقة بات هدفاً قريباً

قال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية، العميد علي فدوي، إنّ "محور المقاومة اليوم في اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا في ذروة قوّته".

وأضاف: "أعداؤنا اعترفوا بأنّ إيران تجاوزت مرحلة الردع، لتأخذ زمام المبادرة بالردّ العملي وتبنّيه بشكلٍ علني".

ووفقاً لـ(الميادين)، فإن فدوي أكد أنّ "إخراج القوات الأميركية من المنطقة بات هدفاً قريباً"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين بدأوا بالمغادرة".