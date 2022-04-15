دولي

"حرس الثورة": إخراج القوات الأميركية من المنطقة بات هدفاً قريباً

"حرس الثورة": إخراج القوات الأميركية من المنطقة بات هدفاً قريباً
علي فدوي
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية، العميد علي فدوي، إنّ "محور المقاومة اليوم في اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا في ذروة قوّته".

وأضاف: "أعداؤنا اعترفوا بأنّ إيران تجاوزت مرحلة الردع، لتأخذ زمام المبادرة بالردّ العملي وتبنّيه بشكلٍ علني". 

ووفقاً لـ(الميادين)، فإن فدوي أكد أنّ "إخراج القوات الأميركية من المنطقة بات هدفاً قريباً"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين بدأوا بالمغادرة".

وفي 13 آذار/مارس المنصرم، أعلن حرس الثورة في إيران استهدافه "مركزاً استراتيجياً للمؤامرات الصهيونية" في شمال العراق بالصواريخ، باستخدام "صواريخ قوية ودقيقة"، وذلك رداً على استشهاد جنديين إيرانيين، في إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق.

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