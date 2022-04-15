جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد الفتى شوكت عابد

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير حاشدة، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى شوكت كمال عابد (17 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة كفردان غرب جنين أمس الخميس.وانطلقت مسيرة التشييع من مشفى جنين الحكومية وجابت شوارع المدينة، وانطلقت حتى وصلت بلدة كفردان، مسقط رأس الشهيد، حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.وأدى المشيّعون الصلاة على الشهيد عابد في مسجد البلدة، قبل نقله الى المقبرة، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال ومطالبة بتصعيد المقاومة.وأصيب الشهيد شوكت عابد أمس الخميس الموافق 14 نيسان/أبريل، بجراح خطرة خلال مواجهات عنيفة في كفردان، استشهد حينها الشابين شأس كممجي ومصطفى أبو الرب.وكانت جنين قد شيعت أمس جثماني الشهيدين كممجي، وأبو الرب في بلدتي كفردان ومسلية، وارتقى فجر اليوم الشهيد عابد.وتصاعدت اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر أبريل 2022، تزامنا مع تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها لمواجهة الجرائم الإسرائيلية.وزفت حركة حماس كوكبة الشهداء، وحيت الثائرين ضد الاحتلال، داعية إلى مواصلة التصدي إلى جرائمه وإرهابه.وأكدت أنَّ إيغال الاحتلال في دماء أبناء شعبنا العزّل، هو محاولة يائسة لفرض الرَّدع المزعوم، بعد أن مرَّغ الشباب الأبطال أنفه في سلسلة عمليات نوعية هزَّت كيانه الهش.وتوجهت بتحيَّة الصمود والثورة، للأبطال المنتفضين، بكلّ ما أوتوا من قوَّة، في ربوع الوطن المحتل، رداً للعدوان، وتمسكًا بحقوقنا الوطنية.ودعت حماس إلى الحشد والنفير اليوم الجمعة، في كلّ المواقع والسَّاحات، وخاصَّة في المسجد الأقصى المبارك، لحماية مسرى رسول الله، وقبلة المسلمين الأولى من عبث المحتلين وتدنيس المتطرّفين.