الخارجية تطالب بحشد أوسع إدانة دولية لجرائم الاحتلال في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنطالب السفير أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية والمغتربين، بحشد أوسع إدانة دولية للجرائم الإسرائيلية، وضغط دولي على سلطات الاحتلال لاجبارها على وقف عدوانها على شعبنا، بما في ذلك عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الاستهداف المباشر للمسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً.وقال الديك، في بيان له اليوم الجمعة، إنه "تم التعميم على سفراء دولة فلسطين ومبعوثيها الدائمين بالتحرك الفوري اتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام بالدول كافة، وكذلك اتجاه الأمم المتحدة وأمينها العام ومنظماتها ومجالسها المختصة لفضح الاقتحام الهمجي الذي ارتكبته دولة الاحتلال صباح هذا اليوم للمسجد الأقصى المبارك".وأوضح أن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان كلن لا يتجزأ، وأن ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين باتت تهدد ركائز النظام العالمي، وتوفر الغطاء للاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.